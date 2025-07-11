Депутаты требуют проверить блогера после видео из закрытого аэропорта Ростова

Этой даме грозит за дискредитацию власти и вооруженных сил статья, если она там фейк придумала какой-то. Если это не фейк, то это такая серьезная история не только для летчиков, но и для тех, кто пропустил, потому что там режимный объект, туда просто так не пройти.