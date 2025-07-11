Депутаты требуют проверить блогера после видео из закрытого аэропорта Ростова

«Кто там говорит, что самолеты в Ростов не летают? Летают. Просто не все и не у всех. В общем, улетела я снова в Ростов», — с этих слов начиналось видео, опубликованное Шалаевой.
На кадрах видно, как блогер летит вместе с трехлетним сыном на борту военного самолета. По ее словам, пилоты угостили мальчика чипсами, а в ростовском аэропорту Платов их с «Мистером Х» встретил люксовый автомобиль. Когда журналисты обратили внимание на публикации, девушка их удалила, но к тому времени контент уже был скопирован.
По мнению депутата, даже попытка удалить публикации не избавит Шалаеву от ответственности.
Ситуацию прокомментировал и член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что если подлинность видео подтвердится, блогерша может быть привлечена к ответственности за дискредитацию армии и власти.
Этой даме грозит за дискредитацию власти и вооруженных сил статья, если она там фейк придумала какой-то. Если это не фейк, то это такая серьезная история не только для летчиков, но и для тех, кто пропустил, потому что там режимный объект, туда просто так не пройти.
Он отметил, что в случае подтверждения информации инцидент требует расследования, а решение о возбуждении уголовного дела будет принимать военно-следственный комитет.