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Депутаты требуют проверить блогера после видео из закрытого аэропорта Ростова

Блогер Мария Шалаева из Екатеринбурга оказалась в центре скандала после того, как выложила в соцсетях видео с военного самолета, летевшего в аэропорт Ростова-на-Дону. С 2022 года гражданские рейсы туда не выполняются из-за СВО, однако Шалаева утверждает, что попала туда благодаря своему возлюбленному — человеку «из Кремля».

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Кто там говорит, что самолеты в Ростов не летают? Летают. Просто не все и не у всех. В общем, улетела я снова в Ростов», — с этих слов начиналось видео, опубликованное Шалаевой.

На кадрах видно, как блогер летит вместе с трехлетним сыном на борту военного самолета. По ее словам, пилоты угостили мальчика чипсами, а в ростовском аэропорту Платов их с «Мистером Х» встретил люксовый автомобиль. Когда журналисты обратили внимание на публикации, девушка их удалила, но к тому времени контент уже был скопирован.

Депутат комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских в беседе с RTVI подчеркнул, что правоохранительные органы должны провести проверку публикации Шалаевой с военного борта и из закрытого аэропорта, а при выявлении нарушений законодательства привлечь ее к ответственности.

«Территория этого аэропорта близка к зоне соприкосновения, и если выполняются определенные вылеты, полеты — все по согласованию с Минобороны», — отметил Альшевских.

По мнению депутата, даже попытка удалить публикации не избавит Шалаеву от ответственности.

«Интернет помнит все, хоть заудаляйся».

Ситуацию прокомментировал и член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что если подлинность видео подтвердится, блогерша может быть привлечена к ответственности за дискредитацию армии и власти.

Этой даме грозит за дискредитацию власти и вооруженных сил статья, если она там фейк придумала какой-то. Если это не фейк, то это такая серьезная история не только для летчиков, но и для тех, кто пропустил, потому что там режимный объект, туда просто так не пройти.

Андрей Колесник
член комитета Госдумы по обороне

Он отметил, что в случае подтверждения информации инцидент требует расследования, а решение о возбуждении уголовного дела будет принимать военно-следственный комитет.