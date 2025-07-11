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Дроны ВСУ мешают эвакуации людей из-под завалов взорванной в Алешках пятиэтажки

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) посредством беспилотников препятствуют эвакуации людей из-под завалов в Алешках Херсонской области. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) посредством беспилотников препятствуют эвакуации людей из-под завалов в Алешках Херсонской области. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

— Под завалами остаются люди. Информация о пострадавших уточняется. Поисковые работы осложнены — в небе вражеские дроны, — говорится в его Telegram-канале.

Эту информацию для ТАСС подтвердил и пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

— ВСУ не подпускают сотрудников оперативных служб на место обрушения пятиэтажки в Алешках, пытаясь атаковать их с дронов, — приводят его слова в материале.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, обстрел произошел примерно в 16:00 по московскому времени, в здании имеется два подъезда.

О произошедшем стало известно вечером того же дня. В результате авиаудара ВСУ в городе Алешки Херсонской области обрушился пятиэтажный дом. По словам Сальдо, десятки людей остаются под завалами дома.