В Пинске ребенок выбежал на проезжую часть и попал под машину

Сегодня 37-летняя водитель на автомобиле Renault двигалась по улице Советской. По предварительной информации, вблизи дома № 22 совершила наезд на 8-летнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.