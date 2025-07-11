11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске ребенок выбежал на проезжую часть и попал под машину. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Сегодня 37-летняя водитель на автомобиле Renault двигалась по улице Советской. По предварительной информации, вблизи дома № 22 совершила наезд на 8-летнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.
В результате ДТП ребенка доставили в медицинское учреждение для оценки состояния здоровья.
По данному факту проводится проверка. -0-