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В Пинске ребенок выбежал на проезжую часть и попал под машину

Сегодня 37-летняя водитель на автомобиле Renault двигалась по улице Советской. По предварительной информации, вблизи дома № 22 совершила наезд на 8-летнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске ребенок выбежал на проезжую часть и попал под машину. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Сегодня 37-летняя водитель на автомобиле Renault двигалась по улице Советской. По предварительной информации, вблизи дома № 22 совершила наезд на 8-летнего мальчика, который внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

В результате ДТП ребенка доставили в медицинское учреждение для оценки состояния здоровья.

По данному факту проводится проверка. -0-