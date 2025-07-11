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Отец застрелил 25-летнюю теннисистку из-за насмешек знакомых

25-летняя теннисистка Радхика Ядав, занимавшая 113-е место в рейтинге ITF, погибла в результате домашней ссоры с отцом.

25-летняя теннисистка Радхика Ядав, занимавшая 113-е место в рейтинге ITF, погибла в результате домашней ссоры с отцом. Об этом сообщает издание Times of India.

По данным газеты, отец спортсменки испытывал насмешки знакомых, что живет на средства дочери, получаемые от тренерской деятельности в ее теннисной академии.

Он обсуждал с дочерью этот вопрос, в какой-то момент схватил оружие и выстрелил в девушку не менее пяти раз.

Ядав была доставлена в больницу, но врачи не смогли спасти ей жизнь.

Мужчина задержан. Он дал признательные показания.