«Варварский удар»: Сальдо сообщил о десятках людей под завалами разрушенного ВСУ дома в Алёшках

Напомним, что вечером 11 июля стало известно, что ВСУ нанесли авиаудар по городу Алёшки в Херсонской области. Из-за атаки обрушился пятиэтажный дом, люди которые находились в здании, оказались под завалами. Однако спасательные работы осложняются из-за жестоких действий противника, который не позволяет специалистам работать на месте разрушения. Военнослужащие Украины запустили дроны над территорией.