ВСУ ударили по жилому дому в Алешках и не дают спасти людей: что известно о бесчеловечной атаке

«Под завалами для пятиэтажного дома, разрушенного авиабомбами противника, находятся десятки людей. Даже подойти сейчас к этому дому спасателям и приступить к разборке невозможно, потому что противник проявляет “искреннее человеколюбие”. Висят FPV-дроны, дроны-разведчики, которые контролируют прилегающую территорию и не дают ни спасателям, ни коммунальщикам ничего делать. О дополнительных мерах, принимаемых для спасения людей, сообщим после того, когда приступим к разбору завалов», — записал видеообращение в своем telegram-канале Сальдо.