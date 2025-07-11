Белоусову доложили о прорыве ВС РФ в вопросе медицины

Массовое внедрение лиофилизированной плазмы началось во время специальной военной операции, когда из-за атак FPV-дронов и сложностей с эвакуацией раненых возникла необходимость оказывать экстренную помощь непосредственно на передовой. По словам военных врачей, использование сухой плазмы позволяет стабилизировать состояние пострадавших с тяжелыми травмами и кровопотерей до их транспортировки в госпиталь.