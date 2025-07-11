Белоусову доложили о прорыве ВС РФ в вопросе медицины

Белоусов узнал о новом способе лечения раненых на фронте.
Российские военные медики начали использовать лиофилизированную (сухую) плазму крови при оказании первой медицинской помощи на передовой, что является прорывом в сфере медицины. Об этом 11 июля сообщили URA.RU в Министерстве обороны РФ, отметив, что инновация реализуется в соответствии с поручениями главы ведомства Андрея Белоусова.
«Андрею Белоусову доложили, что в соответствии с его указаниями при оказании первичной медицинской помощи в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, специалистами группировки активно используется лиофилизированная (сухая) плазма крови», — говорится в пресс-релизе ведомства. Он имеется в распоряжении URA.RU.
По информации Минобороны, использование сухой плазмы позволяет значительно ускорить оказание экстренной помощи раненым и повысить выживаемость военнослужащих в полевых условиях. Препарат можно быстро приготовить к использованию даже вне стационарных медицинских пунктов, что особенно важно при интенсивных боевых действиях и ограниченных возможностях эвакуации пострадавших.
Массовое внедрение лиофилизированной плазмы началось во время специальной военной операции, когда из-за атак FPV-дронов и сложностей с эвакуацией раненых возникла необходимость оказывать экстренную помощь непосредственно на передовой. По словам военных врачей, использование сухой плазмы позволяет стабилизировать состояние пострадавших с тяжелыми травмами и кровопотерей до их транспортировки в госпиталь.