Отдыхавшую с семьей 15-летнюю туристку изнасиловал сотрудник отеля

В Европе сотрудник отеля в отсутствие родителей напал на 15-летнюю туристку и изнасиловал ее. Об этом пишет L'Unione Sarda.
Американка приехала в Италию на отдых с семьей. Работавший в гостинице 42-летний египтянин выбрал момент, когда мать с отцом отлучились по делам, и изнасиловал девочку.
Пострадавшая сразу позвонила отцу, который в ярости вернулся обратно и бросился мстить преступнику, но был остановлен персоналом отеля.
Сообщается, что насильника арестовали, ведется расследование. Медики оказали девочке первую помощь.
Ранее жительница Екатеринбурга заявила, что ее попытались изнасиловать толпой в ночном клубе. По словам девушки, все произошло 8 июля около 3 часов ночи.