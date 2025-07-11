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Отдыхавшую с семьей 15-летнюю туристку изнасиловал сотрудник отеля

В Европе сотрудник отеля в отсутствие родителей напал на 15-летнюю туристку и изнасиловал ее.

В Европе сотрудник отеля в отсутствие родителей напал на 15-летнюю туристку и изнасиловал ее. Об этом пишет L'Unione Sarda.

Американка приехала в Италию на отдых с семьей. Работавший в гостинице 42-летний египтянин выбрал момент, когда мать с отцом отлучились по делам, и изнасиловал девочку.

Пострадавшая сразу позвонила отцу, который в ярости вернулся обратно и бросился мстить преступнику, но был остановлен персоналом отеля.

Сообщается, что насильника арестовали, ведется расследование. Медики оказали девочке первую помощь.

Ранее жительница Екатеринбурга заявила, что ее попытались изнасиловать толпой в ночном клубе. По словам девушки, все произошло 8 июля около 3 часов ночи.