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Медведь растерзал мотоциклиста после совместного селфи

Итальянского туриста на туристическом маршруте в Румынии растерзал медведь. Как оказалось, путешественник решил сделать селфи с хищником. Судя по кадрам, он пытался дать косолапому еду. Останки туриста нашли в крутом овраге на глубине 80 метров около популярного маршрута Трансфэгэрашан. Об этом сообщает People.

Источник: Life.ru

Как выяснилось, 48-летний итальянский турист Омар Фаранг Зин погиб в результате нападения медведя. Перед трагедией он разместил в социальных сетях селфи с медведем на заднем плане.

«Он слез с мотоцикла и предложил медведю еду. Также был найден телефон итальянского туриста с фотографиями до нападения. Медведь приближался… фотографии крупным планом», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Life.ru рассказывал о медведях, которые устроили настоящий переполох на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково. Косолапые останавливали машины на 111-м километре и активно просили у водителей еду. Некоторые автомобилисты подкармливали медвежат, однако многие предпочли отгонять нежеланных «попрошаек».