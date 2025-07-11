Медведь растерзал мотоциклиста после совместного селфи

Как выяснилось, 48-летний итальянский турист Омар Фаранг Зин погиб в результате нападения медведя. Перед трагедией он разместил в социальных сетях селфи с медведем на заднем плане.
«Он слез с мотоцикла и предложил медведю еду. Также был найден телефон итальянского туриста с фотографиями до нападения. Медведь приближался… фотографии крупным планом», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Life.ru рассказывал о медведях, которые устроили настоящий переполох на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково. Косолапые останавливали машины на 111-м километре и активно просили у водителей еду. Некоторые автомобилисты подкармливали медвежат, однако многие предпочли отгонять нежеланных «попрошаек».