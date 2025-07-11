Медведь растерзал мотоциклиста после совместного селфи

Итальянского туриста на туристическом маршруте в Румынии растерзал медведь. Как оказалось, путешественник решил сделать селфи с хищником. Судя по кадрам, он пытался дать косолапому еду. Останки туриста нашли в крутом овраге на глубине 80 метров около популярного маршрута Трансфэгэрашан. Об этом сообщает People.