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Дроны ВСУ не дают эвакуировать людей из-под обрушившегося дома в Алешках

Пятиэтажный дом обрушился в городе Алешки в пятницу из-за удара ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Украинские беспилотники не дают начать спасательные работы на месте обрушившегося пятиэтажного дома в Алешках Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.

По его словам, дроны ВСУ находятся в воздухе и не дают эвакуационным группам начать разбирать завалы, а также препятствуют спасению людей.

Пятиэтажный дом обрушился в городе Алешки в пятницу.

Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что пятиэтажный дом рухнул из-за авиаудара ВСУ. По его словам, под завалами находятся десятки людей.