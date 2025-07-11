Дроны ВСУ не дают эвакуировать людей из-под обрушившегося дома в Алешках

Украинские беспилотники не дают начать спасательные работы на месте обрушившегося пятиэтажного дома в Алешках Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.
По его словам, дроны ВСУ находятся в воздухе и не дают эвакуационным группам начать разбирать завалы, а также препятствуют спасению людей.
Пятиэтажный дом обрушился в городе Алешки в пятницу.
Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что пятиэтажный дом рухнул из-за авиаудара ВСУ. По его словам, под завалами находятся десятки людей.