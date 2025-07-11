В ЕС перешли к решительным мерам по отказу от нефти из РФ

Данные меры включены в восемнадцатый пакет антироссийских санкций, утверждение которого в настоящее время приостановлено Словакией. Ряд других стран-членов ЕС боятся снижать ценовой порог на российскую нефть без одобрения США. Евросоюз продлил действие ограничений против РФ до конца января 2026 года, напоминает RT.