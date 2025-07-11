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В ЕС перешли к решительным мерам по отказу от нефти из РФ

Страны Евросоюза обсуждают предложение о снижении порога цен на нефть из России с 60 долларов за баррель до 50 долларов. Об этом сообщил источник, знакомый с планами ЕС.

Не все европейские страны поддерживают отказ от российской нефти.

Страны Евросоюза обсуждают предложение о снижении порога цен на нефть из России с 60 долларов за баррель до 50 долларов. Об этом сообщил источник, знакомый с планами ЕС.

«Ограничение будет установлено на уровне на 15% ниже рыночных цен. Исходя из этого подхода, первоначально ограничение будет снижено примерно до 50 долларов за баррель с текущего порогового значения», — источника, пожелавшего остаться неизвестным, цитирует агентство Bloomberg.

Данные меры включены в восемнадцатый пакет антироссийских санкций, утверждение которого в настоящее время приостановлено Словакией. Ряд других стран-членов ЕС боятся снижать ценовой порог на российскую нефть без одобрения США. Евросоюз продлил действие ограничений против РФ до конца января 2026 года, напоминает RT.

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