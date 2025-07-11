Зеленский получил от США самый желаемый подарок за время СВО

Глава государства также отметил, что на следующей неделе Киев продолжит переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом. Зеленский подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на дальнейшее взаимодействие с международными партнерами для укрепления обороноспособности страны.