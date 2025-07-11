Ребенок и женщина погибли в аварии с грузовиком в Подмосковье

В городском округе Воскресенск Московской области 34-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. В результате она и ее пятилетний пассажир скончались. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.