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Две крупные аварии с жертвами произошли в Подмосковье

Две крупные автоаварии с жертвами произошли в пятницу вечером на юго-востоке Подмосковья.

Две крупные автоаварии с жертвами произошли в пятницу вечером на юго-востоке Подмосковья.

Как стало известно «МК», первое ДТП случилось около 19.30 на трассе «А-108» в Воскресенском городском округе. 34-летняя женщина, управляя автомашиной «ВАЗ», выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. От полученных травм скончались она сама и ее пассажир, 5-летний ребенок.

Также около 21.00 в Домодедовском городском округе на трассе «М-4» рейсовый автобус врезался в остановившуюся фуру. По предварительным данным, есть пострадавшие.