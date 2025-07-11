Две крупные аварии с жертвами произошли в Подмосковье

Две крупные автоаварии с жертвами произошли в пятницу вечером на юго-востоке Подмосковья.
Как стало известно «МК», первое ДТП случилось около 19.30 на трассе «А-108» в Воскресенском городском округе. 34-летняя женщина, управляя автомашиной «ВАЗ», выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. От полученных травм скончались она сама и ее пассажир, 5-летний ребенок.
Также около 21.00 в Домодедовском городском округе на трассе «М-4» рейсовый автобус врезался в остановившуюся фуру. По предварительным данным, есть пострадавшие.