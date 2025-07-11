Зеленский поверил в возобновление поставок оружия: главное об СВО за 11 июля

Зеленский сообщил, что получил сигналы на высшем уровне о возобновлении поставок Штатами.
Военная поддержка Украине со стороны Соединенных Штатов была восстановлена, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев получил подтверждение на высшем уровне.
В то же время ВСУ нанесли удар по городу Алешки в Херсонской области, в результате чего произошло обрушение жилого здания. По предварительным данным, под завалами могут находиться десятки человек. Эти и другие главные события СВО за 11 июля — в материале URA.RU.
Зеленский поверил в возобновление поставок оружия.
Зеленский сообщил в своем telegram-канале о возобновлении военной помощи от США и европейских партнеров. По его словам, Киев получил политические сигналы на высшем уровне, подтверждающие возобновление поставок. В ближайшее время украинская сторона продолжит переговоры с американским спецпосланником Кит Келлогом, а также подготовит новые оборонные пакеты с Европой. Зеленский выразил надежду на усиление давления на Россию, включая новые санкции.
Украина атаковала жилой дом в Алешках.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНад Киевом пролетел таинственный самолет, похожий на гражданский: что было на борту.
ВСУ атаковали город Алешки в Херсонской области, в результате чего обрушился жилой дом. По предварительным данным, это было трехэтажное здание.
Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что под завалами могут находиться десятки людей. Однако точное число пострадавших установить пока невозможно — спасательные работы фактически парализованы. Как заявил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко, украинские дроны атакуют оперативные службы, не позволяя им подобраться к месту трагедии.
ВСУ спрятали мины в игрушках, сладостях и деньгах в Курской области.
В Курской области зафиксированы случаи, когда украинские военные маскируют взрывные устройства в детских игрушках, сладостях и даже денежных купюрах. МЧС призывает жителей быть осторожными и не подбирать подозрительные предметы. Помимо этого, в регионе отмечается активное использование дронов и мин с магнитными датчиками.
Украинская разведка считает реалистичным прекращение огня в 2025 году.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (признан в РФ экстремистом и террористом) заявил, что прекращение огня между Россией и Украиной возможно до конца 2025 года. По его мнению, для этого необходимо участие как минимум трех сторон: Украины, России и США. При этом он отметил, что США продолжат поддерживать Киев, в том числе поставками систем ПВО.
Белоусов лично приехал в зону СВО с инспекцией.
Белоусов оценил выполнение задач группировкой «Днепр’Фото: Роман Наумов © URA.RU.
Министр обороны России Андрей Белоусов лично посетил зону спецоперации, где оценил выполнение боевых задач группировкой «Днепр». Особое внимание уделялось оснащению войск современным оружием, включая автоматы АК-12к и пулеметы РПЛ-20. Также Белоусову доложили о применении сухой плазмы крови для экстренной помощи раненым и новых системах борьбы с дронами.
Российские военные ликвидировали командира секретного подразделения ВСУ.
Российские военные уничтожили капитана командира диверсионно-разведывательной группы 140-го центра сил специальных операций ВСУ Владислава Яковенко, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный. Это подразделение считается одним из самых боеспособных в украинской армии и специализируется на диверсиях и разведывательных операциях.
Сенат США увеличил помощь Украине на 2026 год.
Американские сенаторы одобрили проект оборонного бюджета, в котором предусмотрено 500 миллионов долларов на поддержку Украины в 2026 году. Кроме того, документ ограничивает вывод из эксплуатации штурмовиков А-10, которые могут быть использованы для помощи Киеву.
Ми-28НМ уничтожил расчет беспилотников ВСУ.
В зоне ответственности группировки «Центр» российский вертолет Ми-28НМ нанес удар по временной позиции подразделения операторов беспилотников ВСУ, сообщает «Пятый канал». После получения точных координат объекта экипаж вертолета осуществил запуск авиационных ракет по обозначенным целям. По данным воздушной разведки, объект был уничтожен.