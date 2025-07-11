Зеленский поверил в возобновление поставок оружия: главное об СВО за 11 июля

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (признан в РФ экстремистом и террористом) заявил, что прекращение огня между Россией и Украиной возможно до конца 2025 года. По его мнению, для этого необходимо участие как минимум трех сторон: Украины, России и США. При этом он отметил, что США продолжат поддерживать Киев, в том числе поставками систем ПВО.