В Румынии медведь растерзал туриста, который сделал с ним селфи

Итальянец не пережил встречи с медведем в Румынии после попытки сделать селфи. Об этом информирует издание Independent.
33-летний Омар Фаранг Зин, гражданин Италии, путешествовал по Румынии на мотоцикле. Проезжая по Трансфэгэрашской трассе, он увидел медведя у дороги. Путешественник остановил мотоцикл, подошел к животному и попытался его покормить, но зверь неожиданно атаковал и утащил мужчину в ущелье.
Очевидцы вызвали службу спасения, прибывшие на место сотрудники которой также столкнулись с агрессивной медведицей. В результате, было принято решение о ликвидации животного.
На мобильном телефоне погибшего были обнаружены фотографии приближающегося медведя, сделанные незадолго до инцидента. На одной из видеозаписей Омар говорит: «Смотрите, медведь! Какая красота!», а на другой комментирует, что зверь приближается к нему.
Итальянец проживал в Ломбардии и работал в аэропорту Мальпенса. Его коллеги и друзья отзываются о нем как об улыбчивом позитивном человеке.
Ранее сообщалось, что в Якутии медведь вломился в дом, в котором спали мать и дети.