В Румынии медведь растерзал туриста, который сделал с ним селфи

На мобильном телефоне погибшего были обнаружены фотографии приближающегося медведя, сделанные незадолго до инцидента. На одной из видеозаписей Омар говорит: «Смотрите, медведь! Какая красота!», а на другой комментирует, что зверь приближается к нему.