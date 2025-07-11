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В Румынии медведь растерзал туриста, который сделал с ним селфи

Мужчина остановился, слез с мотоцикла и попытался покормить хищника, но тот внезапно напал и утащил человека в овраг.

Источник: Аргументы и факты

Итальянец не пережил встречи с медведем в Румынии после попытки сделать селфи. Об этом информирует издание Independent.

33-летний Омар Фаранг Зин, гражданин Италии, путешествовал по Румынии на мотоцикле. Проезжая по Трансфэгэрашской трассе, он увидел медведя у дороги. Путешественник остановил мотоцикл, подошел к животному и попытался его покормить, но зверь неожиданно атаковал и утащил мужчину в ущелье.

Очевидцы вызвали службу спасения, прибывшие на место сотрудники которой также столкнулись с агрессивной медведицей. В результате, было принято решение о ликвидации животного.

На мобильном телефоне погибшего были обнаружены фотографии приближающегося медведя, сделанные незадолго до инцидента. На одной из видеозаписей Омар говорит: «Смотрите, медведь! Какая красота!», а на другой комментирует, что зверь приближается к нему.

Итальянец проживал в Ломбардии и работал в аэропорту Мальпенса. Его коллеги и друзья отзываются о нем как об улыбчивом позитивном человеке.

Ранее сообщалось, что в Якутии медведь вломился в дом, в котором спали мать и дети.