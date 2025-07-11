Пассажирский автобус врезался в грузовик на трассе в Подмосковье

Один человек погиб в результате ДТП с участием фуры и автобуса в Подмосковье. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел по региону.
— Сегодня примерно в 20:10 на 37-м километре автодороги М-4 «Дон» в сторону Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя рейсовым автобусом, совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем, остановившимся на проезжей части по причине технической неисправности, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Погибшим оказался водитель автобуса. В салоне находилось 12 пассажиров, в настоящее время семь из них обратились за помощью врачей.
Вечером того же дня в городском округе Воскресенск Московской области 34-летняя женщина за рулем автомобиля ВАЗ выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. В результате она и ее пятилетний пассажир скончались.