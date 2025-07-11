В Подмосковье водитель автобуса погиб в аварии с грузовиком

В Подмосковье пассажирский автобус совершил попутное столкновение с фурой, остановившейся на проезжей части из-за технической неисправности. В результате аварии водитель автобуса погиб. Об этом сообщили в подмосковной полиции.
Там уточнили, что ДТП произошло сегодня примерно в 20:10 на 37-м километре автодороги М-4 «Дон» в сторону Москвы.
«В салоне автобуса находилось около 12 пассажиров, в настоящее время семеро из них обратились за медицинской помощью», — уточнили в полиции.
Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» в страшном ДТП с фурой погиб ребенок. В чудовищной аварии в Ростовской области пострадали шесть человек, из которых четверо — дети.