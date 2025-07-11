В Домодедово автобус столкнулся с фурой, есть погибший и 10 пострадавших

Подобная авария с участием грузового автомобиля произошла ранее на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области: тогда в результате столкновения грузовика и минивэна погиб подросток, еще шесть человек, в том числе четверо детей, получили травмы. Спасатели и медики также были задействованы для ликвидации последствий происшествия и оказания помощи пострадавшим.