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В Домодедово автобус столкнулся с фурой, есть погибший и 10 пострадавших

Вечером 11 июля на 34-м километре трассы М4 «Дон» в районе Домодедово произошло жесткое ДТП с участием грузовой фуры и пассажирского автобуса. В результате столкновения погиб по меньшей мере один человек, более десяти получили ранения. Информация об этом появилась в интернете.

В результате аварии погиб один человек.

Вечером 11 июля на 34-м километре трассы М4 «Дон» в районе Домодедово произошло жесткое ДТП с участием грузовой фуры и пассажирского автобуса. В результате столкновения погиб по меньшей мере один человек, более десяти получили ранения. Информация об этом появилась в интернете.

«По предварительной информации, водитель, управляя рейсовым автобусом, совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем, остановившимся на проезжей части по причине технической неисправности», — передает слова областной полиции telegram-канал «Осторожно, Москва».

На место происшествия были оперативно направлены экстренные службы для ликвидации последствий ДТП и оказания помощи пострадавшим. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются сотрудниками полиции.

Подобная авария с участием грузового автомобиля произошла ранее на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области: тогда в результате столкновения грузовика и минивэна погиб подросток, еще шесть человек, в том числе четверо детей, получили травмы. Спасатели и медики также были задействованы для ликвидации последствий происшествия и оказания помощи пострадавшим.