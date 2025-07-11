Арестован бывший гендиректор дагестанского «Газпрома» Мансуров

Об аресте бывшего гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала» стало известно от адвоката.
Бывший генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленар Мансуров арестован 11 июля. Об этом сообщил адвокат Владислав Живаев, представляющий Бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры».
«Мансуров арестован», — сообщил адвокат. Его слова передает РБК.
Мансуров, судя по информации из открытых источников, руководил «Газпром межрегионгаз Махачкала» с 2022 по 2023 год. До этого он более десяти лет занимал должность заместителя директора Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка». Официальные комментарии компании и правоохранительных органов на момент публикации не поступили. Подробности дела не разглашаются.
В последние годы в России усилилось внимание к деятельности руководителей крупных компаний и муниципальных структур: так, в 2024 году был задержан экс-директор управляющей компании «Прометей» Антон Гурьев, обвиняемый в превышении полномочий и нанесении ущерба бюджету. Аналогичные уголовные дела против топ-менеджеров предприятий регулярно привлекают внимание правоохранительных органов и общественности.