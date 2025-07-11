Арестован бывший гендиректор дагестанского «Газпрома» Мансуров

Мансуров, судя по информации из открытых источников, руководил «Газпром межрегионгаз Махачкала» с 2022 по 2023 год. До этого он более десяти лет занимал должность заместителя директора Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка». Официальные комментарии компании и правоохранительных органов на момент публикации не поступили. Подробности дела не разглашаются.