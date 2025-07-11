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Один человек погиб и семь ранены при ДТП с грузовиком и автобусом в Подмосковье

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе в подмосковном Домодедове.

Источник: Комсомольская правда

Один человек погиб и еще не менее семи человек получили ранения в результате ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса на трассе в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

«По предварительной информации, водитель, управляя рейсовым автобусом, совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем, остановившимся на проезжей части», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на автодороге М-4 в подмосковном Домодедове. В результате аварии водитель автобуса погиб. В салоне транспортного средства также находились 12 пассажиров, семь из которых уже обратились за помощью в медучреждения.

Ранее KP.RU сообщал, что на Симферопольском шоссе в Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком. В результате ДТП семь человек получили травмы.