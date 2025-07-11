Машина въехала в толпу пешеходов на западе Москвы

На Бережковской набережной в Москве кроссовер въезал в пешеходов, которые в тот момент переходили дорогу. По предварительным данным, в результате аварии пострадали пять человек, из них двое — дети возрастом 8−10 лет. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.