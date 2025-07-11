Машина въехала в толпу пешеходов на западе Москвы

На Бережковской набережной в Москве кроссовер въезал в пешеходов, которые в тот момент переходили дорогу. По предварительным данным, в результате аварии пострадали пять человек, из них двое — дети возрастом 8−10 лет. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
— Предварительно пострадавших пятеро, из них двое детей 8−10 лет. На месте работает скорая медицинская помощь. Степень тяжести травм уточняется, — передает Telegram-канал «Московская медицина».
По данным Telegram-канала столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, движение в районе аварии затруднено на 0,3 километра, автомобилистов призвали выбирать пути объезда. На месте произошедшего работают городские оперативные службы.
7 июля в Саратове пьяный 30-летний автомобилист въехал в толпу детей, которые стояли на тротуаре около светофора. В результате аварии погибла 14-летняя девушка. От удара стоявших ближе к дороге двух человек отбросило вверх.
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