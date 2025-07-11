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Машина въехала в пешеходов на Бережковской набережной и скрылась

По данным Телеграм-канала Mash, автомобиль влетел в топлу пешеходов на Бережковской набережной в Москве, а затем скрылся с места происшествия.

По данным Телеграм-канала Mash, автомобиль влетел в топлу пешеходов на Бережковской набережной в Москве, а затем скрылся с места происшествия.

На месте уже находятся полицейские и бригады скорой помощи.

По предварительным данным, пострадали шесть человеков. Одного из пострадавших экстренно увезли в больницу.

В районе аварии затруднено движение.

Телеграм-канал Департамента транспорта Москвы сообщает, что легковой автомобиль совершил наезд на пешехода. «На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отмечается в публикации.