Машина въехала в пешеходов на Бережковской набережной и скрылась

По данным Телеграм-канала Mash, автомобиль влетел в топлу пешеходов на Бережковской набережной в Москве, а затем скрылся с места происшествия.
На месте уже находятся полицейские и бригады скорой помощи.
По предварительным данным, пострадали шесть человеков. Одного из пострадавших экстренно увезли в больницу.
В районе аварии затруднено движение.
Телеграм-канал Департамента транспорта Москвы сообщает, что легковой автомобиль совершил наезд на пешехода. «На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отмечается в публикации.