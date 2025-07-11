Младенец, признанный мёртвым, внезапно воскрес перед похоронами в Индии

Ранее в турецком городе Мерсин женщина упала с высоты восьмого этажа жилого комплекса после конфликта со знакомым. Первоначально медики констатировали смерть россиянки по пути в больницу. Однако позднее, в реанимации, она пришла в себя, удивив врачей. Вернувшись в Россию, пострадавшая продолжает лечение, перенеся несколько операций. Женщина задаётся вопросом, как ей удалось выжить, ссылаясь на то, что родилась в рубашке.