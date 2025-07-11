В Москве на Бережковской набережной кроссовер сбил пешеходов

Пять человек, в частности, двое детей, пострадали в результате наезда автомобиля на Бережковской набережной. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.
«Кроссовер въехал в пешеходов, которые переходили дорогу. По предварительным данным, пострадавших пять человек, из них двое детей в возрасте 8−10 лет. На месте происшествия работают медики скорой помощи», — говорится в сообщении.
Степень тяжести травм в настоящее время уточняется, добавили в столичном депздраве.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье пассажирский автобус совершил попутное столкновение с фурой, остановившейся на проезжей части из-за технической неисправности. В результате аварии водитель автобуса погиб.