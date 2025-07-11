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В Москве на Бережковской набережной кроссовер сбил пешеходов

В результате инцидента пострадали пять человек.

Источник: АиФ

Пять человек, в частности, двое детей, пострадали в результате наезда автомобиля на Бережковской набережной. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.

«Кроссовер въехал в пешеходов, которые переходили дорогу. По предварительным данным, пострадавших пять человек, из них двое детей в возрасте 8−10 лет. На месте происшествия работают медики скорой помощи», — говорится в сообщении.

Степень тяжести травм в настоящее время уточняется, добавили в столичном депздраве.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пассажирский автобус совершил попутное столкновение с фурой, остановившейся на проезжей части из-за технической неисправности. В результате аварии водитель автобуса погиб.