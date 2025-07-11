В Москве на Бережковской набережной кроссовер въехал в пешеходов, которые переходили дорогу

ДТП в Москве. Видео © Telegram / Московская медицина.
По предварительной информации, пострадали пять человек, включая двоих детей 8−10 лет. На месте работает скорая медицинская помощь. Степень тяжести травм уточняется.
Тем временем, в Московской области произошло серьёзное ДТП с участием фуры и автобуса. По предварительным данным, погиб минимум один человек, пострадали около 10 человек. По предварительной информации, водитель рейсового автобуса совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем, остановившимся на проезжей части по причине технической неисправности.