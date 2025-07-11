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В Москве на Бережковской набережной кроссовер въехал в пешеходов, которые переходили дорогу

В Москве произошло ДТП с пострадавшими — на Бережковской набережной кроссовер совершил наезд на людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в телеграм-канале «Московская медицина».

Источник: Life.ru

ДТП в Москве. Видео © Telegram / Московская медицина.

По предварительной информации, пострадали пять человек, включая двоих детей 8−10 лет. На месте работает скорая медицинская помощь. Степень тяжести травм уточняется.

Тем временем, в Московской области произошло серьёзное ДТП с участием фуры и автобуса. По предварительным данным, погиб минимум один человек, пострадали около 10 человек. По предварительной информации, водитель рейсового автобуса совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем, остановившимся на проезжей части по причине технической неисправности.