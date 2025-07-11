Проехал на красный: появились подробности ДТП на Бережковской набережной

В центре Казани автомобиль Ford, двигаясь по второй слева полосе, повернул налево и столкнулся с Porsche, ехавшим по крайней левой полосе. После этого Porsche задел автобусную остановку и врезался в столб. В результате аварии пострадал водитель Porsche, а также двое пешеходов, которые получили травмы от осколков разбитой остановки. Им оказали первую помощь на месте аварии.