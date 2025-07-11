Проехал на красный: появились подробности ДТП на Бережковской набережной

На Бережковской набережной в Москве легковой автомобиль врезался в пешеходов, проехав переход на запрещающий сигнал светофора, и скрылся с места аварии. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Она отметила, что в результате ДТП есть пострадавшие, им оказывают медицинскую помощь.
— Установление всех обстоятельств ДТП, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре Западного административного округа, — заявила Нефедова.
О происшествии стало известно 11 июля. Согласно информации столичного департамента здравоохранения, в результате аварии пострадали пять человек, из них двое — дети в возрасте 8−10 лет. Специалисты в текущий момент уточняют степень тяжести травм.
В центре Казани автомобиль Ford, двигаясь по второй слева полосе, повернул налево и столкнулся с Porsche, ехавшим по крайней левой полосе. После этого Porsche задел автобусную остановку и врезался в столб. В результате аварии пострадал водитель Porsche, а также двое пешеходов, которые получили травмы от осколков разбитой остановки. Им оказали первую помощь на месте аварии.