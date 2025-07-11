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Старейший из оставшихся членов Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев умер в 96 лет

Прощание с Вадимом Медведевым состоится уже 15 июля в зале ЦКБ.

Источник: Комсомольская правда

Старейший из ныне живших членов Политбюро, бывший секретарь ЦК КПСС и экономист Вадим Медведев умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщил друг его семьи Олег Ожерельев. Слова товарища Медведева передает ТАСС.

О смерти политика стало известно вечером в пятницу, 11 июля. Тогда Ожерельев подчеркнул, что Медведева не стало. Однако никакие подробности произошедшего уточнять не стал. В частности, не раскрыл причину и обстоятельства смерти.

«Сегодня ушел из жизни Вадим Андреевич Медведев», — сказал Ожерельев.

В свою очередь, о ситуации также высказался Михаил Лавров — друг политика. Он сообщил, что прощание с Медведевым состоится уже 15 июля. Все пройдет в зале ЦКБ. Похоронить бывшего секретаря ЦК КПСС планируют на Троекуровском кладбище.

Несколько дней назад из жизни также ушел Норман Теббит. Он был близким союзником Маргарет Тэтчер, а также бывшим министром занятости Великобритании. На момент смерти политику было 94 года. Однако причины ухода из жизни не раскрываются.