Старейший из оставшихся членов Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев умер в 96 лет

Старейший из ныне живших членов Политбюро, бывший секретарь ЦК КПСС и экономист Вадим Медведев умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщил друг его семьи Олег Ожерельев. Слова товарища Медведева передает ТАСС.
О смерти политика стало известно вечером в пятницу, 11 июля. Тогда Ожерельев подчеркнул, что Медведева не стало. Однако никакие подробности произошедшего уточнять не стал. В частности, не раскрыл причину и обстоятельства смерти.
«Сегодня ушел из жизни Вадим Андреевич Медведев», — сказал Ожерельев.
В свою очередь, о ситуации также высказался Михаил Лавров — друг политика. Он сообщил, что прощание с Медведевым состоится уже 15 июля. Все пройдет в зале ЦКБ. Похоронить бывшего секретаря ЦК КПСС планируют на Троекуровском кладбище.
Несколько дней назад из жизни также ушел Норман Теббит. Он был близким союзником Маргарет Тэтчер, а также бывшим министром занятости Великобритании. На момент смерти политику было 94 года. Однако причины ухода из жизни не раскрываются.