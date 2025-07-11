Авто влетел в толпу людей в Москве, пострадали пятеро, среди них дети. Фото

На место аварии выехали экстренные службы.
Вечером 11 июля на Бережковской набережной в Москве кроссовер совершил наезд на группу пешеходов, переходивших дорогу. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 8−10 лет. Об этом сообщается в telegram-канале департамента здравоохранения столицы.
«Предварительно пострадавших пятеро, из них двое детей 8−10 лет. На месте работает скорая медицинская помощь. Двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести», — сообщили в ведомстве.
В прокуратуре Москвы отметили, что автомобиль проехал регулируемый пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места ДТП. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии. Расследование инцидента находится на контроле в прокуратуре Западного административного округа столицы, подчеркнули в надзорном ведомстве.
Как сообщало URA.RU ранее, жесткое ДТП с участием грузовой фуры и пассажирского автобуса произошло вечером 11 июля на 34-м километре трассы М4 «Дон» в районе Домодедово. В результате столкновения погиб по меньшей мере один человек, более десяти получили ранения.
На месте ДТП затруднено движение Фото: прокуратуры Москвы, t.me/moscowproc/7060