Авто влетел в толпу людей в Москве, пострадали пятеро, среди них дети. Фото

Вечером 11 июля на Бережковской набережной в Москве кроссовер совершил наезд на группу пешеходов, переходивших дорогу. Пострадали пять человек, в том числе двое детей 8−10 лет. Об этом сообщается в telegram-канале департамента здравоохранения столицы.