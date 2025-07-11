В Австралии пропавшая туристка 12 дней выживала в глуши

Туристка из Германии по имени Каролина Вильга провела 12 дней в глуши Австралии и смогла выжить в крайне сложных условиях, пишет The Guardian.
Девушка пропала 29 июня. По данным издания, впоследствии полицейские обнаружили брошенный фургон Каролины в районе заповедника Каррун-Хилл, который называют отдаленной и негостеприимной местностью.
Специалисты определили, что машина застряла. Туристка пыталась вытащить фургон, но безуспешно. Тогда она ушла от автомобиля и, по словам инспектора полиции Мартина Глинна, «прошла немало, пытаясь выбраться» из глуши.
Каролину заметил прохожий на окраине заповедника, где она пропала, и доставил в ближайший город. Оттуда ее на вертолете перенаправили в больницу в Перте для оказания помощи. Каролина получила множество укусов комаров и незначительные травмы.
Ранее сообщалось, что турист из Китая заблудился в горах и провел там 10 дней. Он питался снегом и зубной пастой.