Стало известно о состоянии пострадавших после ДТП на Бережковской набережной

На Бережковской набережной в Москве кроссовер въехал в людей, которые переходили дорогу. По предварительным данным пострадали пятеро, из них двое детей 8−10 лет. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в департаменте здравоохранения столицы.
— Двоих детей доставили в НИИ НДХиТ — Клиника доктора Рошаля, троих взрослых — в ГКБ № 67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Команды медиков больниц уже приступили к оказанию помощи, добавили в Депздраве.
На Бережковской набережной легковая машина врезалась в пешеходов, проехав на запрещающий сигнал светофора, а после скрылась с места ДТП, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
В центре Казани автомобиль Ford, двигаясь по второй слева полосе, повернул налево и столкнулся с Porsche, ехавшим по крайней левой полосе. После этого Porsche задел автобусную остановку и врезался в столб. В результате ДТП пострадал водитель Porsche, а также два пешехода, получившие травмы от осколков разбитой остановки.