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ГСУ СК возбудило уголовное дело после ДТП с рейсовым автобусом в Домодедово

В подмосковном Домодедово следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих нормам безопасности в связи с ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом сообщили в ГСУ СК по региону.

Источник: Life.ru

«По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено угодное дело (ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Следователи уже выехали на место аварии для сбора информации. Число пострадавших и точные детали произошедшего уточняются.

Напомним, в районе Домодедово произошло серьёзное ДТП с участием фуры и автобуса. По предварительным данным, погиб минимум один человек, пострадали около 10 человек. Авария произошла вечером на 37 км трассы М4 «Дон».