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Опубликованы кадры с места ДТП на Бережковской набережной, где пострадали пятеро

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места аварии на Бережковской набережной в Москве, в которой пострадали пять человек, из них двое детей 8−10 лет.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места аварии на Бережковской набережной в Москве, в которой пострадали пять человек, из них двое детей 8−10 лет.

В настоящее время Следственный комитет и прокуратура по региону проводят проверку по факту ДТП.

Столичный Депздрав уточнил, что двоих детей доставили в НИИ НДХиТ — Клиника доктора Рошаля, троих взрослых — в ГКБ № 67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести.

На Бережковской набережной легковая машина врезалась в пешеходов, проехав на запрещающий сигнал светофора, а после скрылась с места ДТП, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.