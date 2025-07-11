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Кличко обратился к киевлянам по поводу внезапной атаки на город

В ночь на 12 июля в районе Троещины в Киеве силы противовоздушной обороны Украины были задействованы для отражения атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем официальном telegram-канале.

Кличко выпустил заявление в связи со звуками взрывов в Киева.

В ночь на 12 июля в районе Троещины в Киеве силы противовоздушной обороны Украины были задействованы для отражения атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем официальном telegram-канале.

«Силы ПВО работают на Троещине по враждебным БПЛА», — написал Кличко, призвав жителей соблюдать меры безопасности и не покидать укрытия до получения официальных сообщений об окончании тревоги.

Перед этим в регионе объявлялась воздушная тревога. Об этом сообщали мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ.

Ранее, в ночь на 29 июня, в столице уже объявлялась воздушная тревога из-за налета дронов, о чем также сообщал Кличко. Подобные инциденты фиксировались и в начале июня, когда системы ПВО отражали удары по нескольким районам города, а жителей призывали оставаться в укрытиях.

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