В Махачкале лифт насмерть придавил подростка в торговом центре

Пресс-служба прокуратуры Дагестана уточнила, что ЧП произошло в пятницу в лифтовой шахте коммерческого объекта. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда, а также содержании и эксплуатации лифтового оборудования, отметили в ведомстве.