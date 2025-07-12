В Махачкале лифт насмерть придавил подростка в торговом центре

МАХАЧКАЛА, 11 июл — РИА Новости. Грузовой лифт придавил подростка в торговом центре в Махачкале, от полученных травм он скончался на месте, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
«По предварительным данным, в торговом центре, расположенном на проспекте Акушинского в Махачкале, грузовым лифтом придавило подростка 2008 года рождения, который от полученных телесных повреждений скончался на месте», — говорится в сообщении.
В связи с произошедшим организована процессуальная проверка, добавили в управлении.
Пресс-служба прокуратуры Дагестана уточнила, что ЧП произошло в пятницу в лифтовой шахте коммерческого объекта. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда, а также содержании и эксплуатации лифтового оборудования, отметили в ведомстве.