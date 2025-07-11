СК организовал проверку по факту ДТП на Бережковской набережной

Следственный комитет по Москве организовал доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на Бережковской набережной. Об этом сообщили в пятницу, 11 июля, в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, водитель машины совершил наезд на пешеходов, в том числе малолетних. Точное количество пострадавших в настоящее время устанавливается, рассказали в СК.
— По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве организована доследственная проверка. Следователями столичного СК проводится осмотр места происшествия, выполняются необходимые мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Опубликованы кадры с места ДТП на Бережковской набережной.
Столичный Депздрав уточнил, что в аварии пострадали пять человек. Двоих детей доставили в НИИ НДХиТ — Клиника доктора Рошаля, троих взрослых — в ГКБ № 67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести.
На Бережковской набережной легковая машина врезалась в пешеходов, проехав на запрещающий сигнал светофора, а после скрылась с места ДТП, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.