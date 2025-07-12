Круизный лайнер протаранил буксир при спуске на воду в Иркутске

По предварительным данным, буксир мог контролировать спуск судна.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета также начало проверку по ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
«Иркутск онлайн» пишет, что лайнер задел буксир, который на тросе вытягивал лайнер со стапелей. В СК уточнили, что пострадавших в результате столкновения нет, устанавливается размер причиненного ущерба.
11 июля СК также сообщил о проверке в Находке Приморского края из-за тарана судна буксиром. В начале этого месяца буксир «Бикин» на полном ходу врезался в отшвартованное судно «Сольвейга», а после столкновения покинул место происшествия.
В результате происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов также не зафиксировано.