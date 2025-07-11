Суд обратил ключевые активы владельца «Главпродукта» Смирнова в доход России

Арбитражный суд Москвы постановил передать государству 100% акций головных компаний группы «Главпродукт», а также имущество руководителя компании Леонида Смирнова. Причина — незаконный вывод прибыли за границу в нарушение контрсанкций, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.
Генеральная прокуратура добилась изъятия активов «Главпродукта» и собственности Смирнова в полном объеме. Решение суда вступило в силу сразу после оглашения.
Группа компаний «Главпродукт» объединяет 32 предприятия в Москве, Калининградской, Московской и Орловской областях. Они обеспечивают поставки продовольствия на российский рынок, что важно для экономической и продовольственной безопасности страны. В 2009 году Леонид Смирнов, гражданин США, перерегистрировал группу на американские компании Universal Company 2000 Inc. и Universal Beverage Company.
С 2022 по 2024 годы, несмотря на контрсанкции, введенные указами президента для предотвращения оттока капитала, через головные компании на счета JP Morgan Chase Bank N. A. вывели прибыль в размере 1 млрд 379 млн 861 тыс. рублей. Чтобы скрыть незаконность операций, выплаты дробили на суммы до 10 млн рублей.
В октябре 2024 года указом президента часть компаний «Главпродукта» перешла под управление Росимущества. По данным прокуратуры, Смирнов препятствовал работе временной администрации, в том числе поставкам продуктов в зону специальной военной операции. С декабря 2024 года по февраль 2025 года он отправлял сотрудникам письма с указаниями не сотрудничать с Росимуществом и противодействовать назначенному управляющему.
Ранее Московский городской суд постановил изъять в пользу государства активы и недвижимость бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Это связано с его уголовным делом о растрате средств при закупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей через банк «Интеркоммерц».