Суд обратил ключевые активы владельца «Главпродукта» Смирнова в доход России

В октябре 2024 года указом президента часть компаний «Главпродукта» перешла под управление Росимущества. По данным прокуратуры, Смирнов препятствовал работе временной администрации, в том числе поставкам продуктов в зону специальной военной операции. С декабря 2024 года по февраль 2025 года он отправлял сотрудникам письма с указаниями не сотрудничать с Росимуществом и противодействовать назначенному управляющему.