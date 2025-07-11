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Появилось видео с моментом наезда на пешеходов на Бережковской набережной

Водитель, сбивший пешеходов на Бережковской набережной в Москве проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего покинул место дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в прокуратуре.

Источник: Life.ru

Момент наезда на пешеходов. Видео © Telegram / Mash.

«В результате есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

По факту дорожно-транспортного происшествия организована доследственная проверка. Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия и выполняют необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Об этом уточнили в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, в Москве произошло ДТП с пострадавшими — на Бережковской набережной кроссовер совершил наезд на людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. По предварительной информации, пострадали пять человек, включая двоих детей 8−10 лет.