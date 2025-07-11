Появилось видео с моментом наезда на пешеходов на Бережковской набережной

Момент наезда на пешеходов. Видео © Telegram / Mash.
«В результате есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.
По факту дорожно-транспортного происшествия организована доследственная проверка. Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия и выполняют необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Об этом уточнили в пресс-службе Следственного комитета.
Напомним, в Москве произошло ДТП с пострадавшими — на Бережковской набережной кроссовер совершил наезд на людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. По предварительной информации, пострадали пять человек, включая двоих детей 8−10 лет.