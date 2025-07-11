Суд Москвы арестовал Ленара Мансурова по делу о взятке в особо крупном размере

Савеловский суд Москвы отправил под арест Ленара Мансурова, которого в СМИ называют бывшим руководителем компании «Газпром межрегионгаз Махачкала». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на карточку дела.
Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ. Суд удовлетворил просьбу следствия о заключении Мансурова под стражу, указано в материалах дела.
По данным сайта «Газпром межрегионгаз Махачкала», Ленар Мансуров возглавлял компанию с мая 2022 года в течение одного года. Чем он занимался после ухода с должности, установить не удалось. Защита Мансурова комментариев не предоставила.
Ранее в Дагестане сообщили об аресте экс-главного бухгалтера отдела МВД по Хивскому району. Суд в Махачкале постановил заключить его под стражу на два месяца — до 23 августа 2025 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что с января 2022 года по октябрь 2024 года бухгалтер, используя служебное положение, оформлял заявки на кассовые расходы, подписывая их своей электронной подписью и от имени руководства.