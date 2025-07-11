Суд Москвы арестовал Ленара Мансурова по делу о взятке в особо крупном размере

Ранее в Дагестане сообщили об аресте экс-главного бухгалтера отдела МВД по Хивскому району. Суд в Махачкале постановил заключить его под стражу на два месяца — до 23 августа 2025 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что с января 2022 года по октябрь 2024 года бухгалтер, используя служебное положение, оформлял заявки на кассовые расходы, подписывая их своей электронной подписью и от имени руководства.