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Один ребенок погиб в ДТП с тремя машинами в Орехово-Зуеве

Трехлетний ребенок погиб при столкновении трех автомобилей на трассе А-108 «МБК» в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Трехлетний ребенок погиб при столкновении трех автомобилей на трассе А-108 «МБК» в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

— На 6-м километре автодороги А-108 «МБК» произошла авария. По предварительной информации, 30-летний водитель, управляя машиной «ГАЗ», столкнулся с автомобилями Lada и Volvo. В результате ДТП трехлетняя пассажирка Lada с телесными повреждениями была доставлена и позже скончалась в больнице, — сказано в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.

В этот же день на Бережковской набережной в Москве кроссовер въехал в пешеходов, которые в тот момент переходили дорогу. По предварительным данным, в результате аварии пострадали пять человек, из них двое детей в возрасте 8−10 лет.

Столичный Депздрав уточнил, что двоих детей доставили в НИИ НДХиТ — Клиника доктора Рошаля, троих взрослых — в ГКБ № 67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести.