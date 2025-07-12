Сбивший пешеходов на Бережковской набережной водитель задержан

Полицейские задержали водителя, который сбил пешеходов на Бережковской набережной в Москве и скрылся с места ДТП. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
— Машину нашли сотрудники полиции по месту проживания водителя в 1-м Сетуньском проезде. Вместе с ним в автомобиле в момент аварии ехали также женщина и ребенок, — сказано в публикации.
Следственный комитет по Москве организовал доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на Бережковской набережной.
Столичный Депздрав уточнил, что в аварии пострадали пять человек. Двоих детей доставили в НИИ НДХиТ — Клиника доктора Рошаля, троих взрослых — в ГКБ № 67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести.
На Бережковской набережной легковая машина врезалась в пешеходов, проехав на запрещающий сигнал светофора, а после скрылась с места ДТП, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Опубликованы кадры с места ДТП на Бережковской набережной.