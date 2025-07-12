Депздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП на Бережковской набережной

Напомним, в российской столице произошло ДТП с пострадавшими — на Бережковской набережной кроссовер совершил наезд на людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Как стало известно правоохранительным органам, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего покинул место ДТП. По факту происшествия организована доследственная проверка. Момент наезда на пешеходов попал на видео.