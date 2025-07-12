Круизный лайнер протаранил буксир в Иркутске

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организует проверку информации о столкновении круизного лайнера «Баргузин» с буксиром при плановом спуске на воду в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, буксир мог обеспечивать безопасность спуска судна на воду.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ также начало проверку по факту инцидента по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).
По информации «Иркутск онлайн», лайнер задел буксир, который на тросе вытягивал судно со стапелей. В Следственном комитете уточнили, что пострадавших в результате столкновения нет, а размер причиненного ущерба устанавливается.
В тот же день, 11 июля, СК сообщил о начале проверки еще одного инцидента в Находке Приморского края — тарана судна буксиром. Ранее в начале месяца буксир «Бикин» на полном ходу врезался в отшвартованное судно «Сольвейга», после чего покинул место происшествия.
В результате этого происшествия в Находке никто не пострадал, разлива нефтепродуктов также не зафиксировано.