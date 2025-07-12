Круизный лайнер протаранил буксир в Иркутске

В тот же день, 11 июля, СК сообщил о начале проверки еще одного инцидента в Находке Приморского края — тарана судна буксиром. Ранее в начале месяца буксир «Бикин» на полном ходу врезался в отшвартованное судно «Сольвейга», после чего покинул место происшествия.