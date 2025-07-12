«Вброс»: сообщения об атаке российской ПВО на рейсовый самолет были фейком

Сообщения о гражданском самолете, подвергшемуся атаке российских военных, оказались фейком. Детали разоблачения приводит информпортал Avia.pro.
«Эта дезинформация является частью более широкой информационной кампании, направленной на подрыв доверия к российским военным и гражданской авиации… Нынешний вброс о рейсе AFL1845 повторяет знакомые паттерны: отсутствие конкретных доказательств, анонимные источники и быстрая циркуляция в СМИ без проверки», — подчеркнули на Avia.pro.
Ранее днем пятницы, 11 июня, в соцсетях стала распространяться информация об атаке российской системы противовоздушной обороны на борт, следовавший из Белоруссии в Москву.
Как указали журналисты, попавший в центр интернет-обсуждений рейс AFL1845 находился в столице РФ еще с 00:36. Отсутствие каких-либо чрезвычайных ситуаций, в которых мог оказаться борт, подтверждается даже открытым сервисом контроля полетов FlightAware.
Стоит отметить, что это не единственная «горячая» новость о авиатранспорте, которая попала во внимание пользователей соцсетей в пятницу. В этот же день стала известна история блогера Марии Шалаевой, которая неизвестным способом оказалась на военном самолете Российской Армии, с помощью которой она попала на режимный объект в Ростовской области.