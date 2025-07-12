«Вброс»: сообщения об атаке российской ПВО на рейсовый самолет были фейком

Стоит отметить, что это не единственная «горячая» новость о авиатранспорте, которая попала во внимание пользователей соцсетей в пятницу. В этот же день стала известна история блогера Марии Шалаевой, которая неизвестным способом оказалась на военном самолете Российской Армии, с помощью которой она попала на режимный объект в Ростовской области.