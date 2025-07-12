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Полиция вычислила авто, на котором сбили пешеходов в Москве

Всех, кто находился в авто в момент аварии на Бережковской набережной, задержали.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники московской полиции нашли автомобиль, водитель которого сбил пешеходов на Бережковской набережной. Все, кто находился в машине во время аварии, задержаны, сообщили в Главном управлении МВД России по Москве.

«Сотрудниками московской полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено местонахождение автомобиля, водитель которого допустил наезд на пешеходов на Бережковской набережной», — уточнили в ведомстве.

Полицейские провели оперативные мероприятия и установили, где находится автомобиль, совершивший наезд. Задержанные доставлены в отделение полиции для разбирательства.

Инцидент произошёл вечером 11 июля, когда машина врезалась в группу пешеходов на Бережковской набережной, уточняет пресс-служба Департамента транспорта Москвы. Пострадали пять человек, среди них двое детей — восьми и десяти лет. Движение в районе аварии затруднено. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.