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Джордж Клуни едва не лишился поместья во Франции

Во Франции произошел пожар в поместье, принадлежащем американскому актеру Джорджу Клуни.

Во Франции произошел пожар в поместье, принадлежащем американскому актеру Джорджу Клуни. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«В пятницу, 11 июля, произошел пожар в поместье американского актера Джорджа Клуни в коммуне Бриньоль», — говорится в сообщении.

По данным источника, возгорание распространилось в парке солнечных батарей, который находится на территории поместья. Сообщается, что площадь горения составила порядка 300 квадратных метров.

Телеканал также отметил, что пожарные прибыли на место оперативно. Они сумели быстро потушить огонь.