В Москве задержали водителя, который сбил пешеходов на Бережковской набережной

Telegram-канал Mash сообщает, что автомобиль HiPhi Z принадлежит владелице ресторана из Москвы, но в момент аварии управляла им другая женщина. Владелица подтвердила факт происшествия и готова взять ответственность на себя, пообещав компенсировать моральный ущерб. По предварительным данным, за рулём была девушка 1988 года рождения. Позже в телеграм-канале уточнили, что вину за ДТП на себя взял сын владелицы авто, утверждая, что именно он был за рулём.