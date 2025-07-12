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В Москве задержали водителя, который сбил пешеходов на Бережковской набережной

Водитель, который сбил несколько пешеходов на Бережковской набережной и скрылся с места аварии, задержан московской полицией. Об этом сообщает SHOT. В автомобиле находились три человека.

Источник: Life.ru

По данным телеграм-канала, машину нашли по адресу регистрации — в 1-м Сетуньском проезде. Водитель находился за рулём во время ДТП. Вместе с ним в салоне были пассажиры — женщина и ребёнок.

Telegram-канал Mash сообщает, что автомобиль HiPhi Z принадлежит владелице ресторана из Москвы, но в момент аварии управляла им другая женщина. Владелица подтвердила факт происшествия и готова взять ответственность на себя, пообещав компенсировать моральный ущерб. По предварительным данным, за рулём была девушка 1988 года рождения. Позже в телеграм-канале уточнили, что вину за ДТП на себя взял сын владелицы авто, утверждая, что именно он был за рулём.

Напомним, в столице произошло ДТП на Бережковской набережной. Транспортное средство проехало на запрещающий сигнал светофора и скрылось с места происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия организована доследственная проверка. Двое взрослых, которые пострадали в результате ДТП, находятся в тяжёлом состоянии. Остальные пострадавшие, включая несовершеннолетних, — в состоянии средней тяжести.