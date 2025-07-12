Задержан водитель, влетевший на элитном авто в толпу людей в Москве

«Автомобиль марки “HIPhi Z”, в салоне которого находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения, установлен во 2-м Сетуньском проезде», — сообщается в telegram-канале прокуратуры города Москвы. Этот автомобиль на Бережковской набережной налетел на пешеходов, проехав на красный сигнал светофора, и скрылся с места аварии.