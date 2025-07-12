Хинштейн: после урагана Льгов остался без электричества

Он поручил врио председателя правительства Курской области выехать на место; также во Льгове находятся и.о. министра ЖКХ и ТЭК и представители электросетевой компании. По его словам, власти региона постараются сделать все, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и отремонтировать кровлю в домах. «Контролирую ситуацию лично», — написал врио губернатора.