Хинштейн: после урагана Льгов остался без электричества

В результате урагана Льгов остался без электроснабжения, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн через свой Telegram-канал.
Около 300 сообщений поступило в службу спасения из-за урагана во Льгове; без света остались 2157 частных и 26 многоквартирных домов.
Из-за непогоды без электричества оказались 2157 частных и 26 многоквартирных домов, а также два водозабора. В 20 домах повреждены крыши, также пострадали два производственных здания и два автомобиля, упало 12 деревьев, сообщил Хинштейн.
Он поручил врио председателя правительства Курской области выехать на место; также во Льгове находятся и.о. министра ЖКХ и ТЭК и представители электросетевой компании. По его словам, власти региона постараются сделать все, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и отремонтировать кровлю в домах. «Контролирую ситуацию лично», — написал врио губернатора.
Ранее врио губернатора Новгородской области Александр Дронов сообщил в ночь на пятницу, что все социальные объекты Великого Новгорода подключены к электроснабжению после пожара на подстанции, вызванного грозой. Также сообщалось, что в результате прохождения мощного циклона по четырем районам Подмосковья было полностью обесточено 73 населенных пункта.